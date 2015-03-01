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Цены на Surface Pro 8 утекли в сеть

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:03
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В сеть утекла подробная информация о ценах на Surface Pro 8.

Surface Pro 8 очень похож на Surface Pro 7 по дизайну, причем прототип устройства утёк в сеть прошлом году. Планшет, однако, переходит на процессор Intel Tiger Lake (с вариантами с процессором Core i7-1185G7 и графикой Iris Xe).

Устройство также прошло сертификацию FCC, которая выявила варианты, использующие Quectel LTE-A Cat 12 M. 2 и Intel Wi-Fi 6 AX201.

Роланд Квандт опубликовал в Twitter-аккаунте цены на Surface Pro 8 в США.

Это:

• i3/8 ГБ/128 ГБ - $899.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ - $999.99;
• i5/8 ГБ/256 ГБ - $1299.99;
• i5/16 ГБ/256 ГБ - $1499.99;
• i7/16 ГБ/256 ГБ - $1599.99;
• i7/16 ГБ/512 ГБ - $1999.99;
• i7/16 ГБ/1 ТБ - $2399.99;
• i7/32 ГБ/1 ТБ - $2799.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ LTE - $1149.99;
• i5/8 ГБ/256 ГБ LTE - $1449.99;
• i5/16 ГБ/256 ГБ LTE - $1649.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ EDU - $899.99;

Примечательно, что список показывает отсутствие моделей с 4 ГБ ОЗУ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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