Цены на Surface Pro 8 утекли в сеть
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:03
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В сеть утекла подробная информация о ценах на Surface Pro 8.
Surface Pro 8 очень похож на Surface Pro 7 по дизайну, причем прототип устройства утёк в сеть прошлом году. Планшет, однако, переходит на процессор Intel Tiger Lake (с вариантами с процессором Core i7-1185G7 и графикой Iris Xe).
Устройство также прошло сертификацию FCC, которая выявила варианты, использующие Quectel LTE-A Cat 12 M. 2 и Intel Wi-Fi 6 AX201.
Роланд Квандт опубликовал в Twitter-аккаунте цены на Surface Pro 8 в США.
Это:
• i3/8 ГБ/128 ГБ - $899.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ - $999.99;
• i5/8 ГБ/256 ГБ - $1299.99;
• i5/16 ГБ/256 ГБ - $1499.99;
• i7/16 ГБ/256 ГБ - $1599.99;
• i7/16 ГБ/512 ГБ - $1999.99;
• i7/16 ГБ/1 ТБ - $2399.99;
• i7/32 ГБ/1 ТБ - $2799.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ LTE - $1149.99;
• i5/8 ГБ/256 ГБ LTE - $1449.99;
• i5/16 ГБ/256 ГБ LTE - $1649.99;
• i5/8 ГБ/128 ГБ EDU - $899.99;
Примечательно, что список показывает отсутствие моделей с 4 ГБ ОЗУ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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