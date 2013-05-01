85-дюймовый вариант Surface Hub 2S теперь доступен для корпоративных клиентов
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:52
- Просмотров: 146
85-дюймовый вариант цифровой доски Microsoft Surface Hub 2S теперь доступен для корпоративных клиентов. Он следует за оригинальным 84-дюймовым Surface Hub, выпущенным компанией в 2015 году, а также за 50-дюймовым Surface Hub 2S, выпущенным в 2019 году.
Если оригинальный 84-дюймовый Surface Hub был самым большим устройством Surface, когда-либо созданным Microsoft, то 85-дюймовый Surface Hub 2S немного меньше, поскольку компания отказалась от крыльев и уменьшила лицевые панели на 45%. Вес также был уменьшен на 30% до 210 фунтов, хотя распаковка такого массивного устройства все еще довольно сложный процесс, как вы можете видеть на видео ниже.
85-дюймовый Surface Hub 2S оснащен дисплеем 4K PixelSense с антибликовым покрытием, который поддерживает до 20 одновременных точек касания. Цифровая доска оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ, а также поставляется с Windows 10 Teams 2020 Update. Если эта ОС безопасна по дизайну и поддерживает приложения Microsoft Store, клиенты могут заменить её на Windows 10 Pro и Enterprise, чтобы использовать Surface Hub 2S в качестве обычного ПК с Windows 10.
Стоит отметить, что 85-дюймовый вариант Surface Hub 2S стоит от $21.999.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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