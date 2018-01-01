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Возможный новый вариант Surface Laptop 3 прошел сертификацию Bluetooth

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:07
  • Просмотров: 164

Подробности о предполагаемом преемнике Microsoft Surface Laptop 3 уже давно ходят в Интернете. Тесты того, что считалось Laptop 4 и Pro 8, были обнаружены в конце прошлого года. Однако с появлением Surface Pro 7+ нельзя исключать, что Microsoft также готовит версию Laptop 3, которая нацелена на бизнес.



Новый список сертификации Bluetooth SIG подтверждает эту теорию, поскольку в нем упоминаются версии Surface Pro 7 и Laptop 3, перечисленные для сертификации 18 января. Описания в списке также указывают на 13.5-дюймовые и 15-дюймовые модели. Кроме того, номера моделей, указанные в сертификате для устройств, совпадают с уже удаленным твитом пользователя под ником «cosyplanes». По слухам, номер модели «1950» был для Laptop 4. Список сертификации содержит модели 1952, 1953, 1958 и 1959, что, возможно, указывает на два варианта 13.5-дюймовых и 15-дюймовых устройств каждый. Две модели Pro 7 также могут указывать на недавно выпущенные версии Pro 7+ только для Wi-Fi и LTE.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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