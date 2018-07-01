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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:31
  • Просмотров: 132

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+.

Surface Pro 7+

• Surface TCON device -Human Interface Devices (160.146.4.0) решает проблемы с обновлением экрана;
• Surface Panel – Monitor (6.12.139.0) решает проблему с адаптивной яркостью;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.24.139.0) улучшает мощность и графическую производительность; решает проблему с USB-C;
• Surface TCON device -Human Interface Devices (For LTE Advanced) (160.146.3.0) решает проблемы с обновлением экрана;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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