Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:31
- Просмотров: 132
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+.
Surface Pro 7+
• Surface TCON device -Human Interface Devices (160.146.4.0) решает проблемы с обновлением экрана;
• Surface Panel – Monitor (6.12.139.0) решает проблему с адаптивной яркостью;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.24.139.0) улучшает мощность и графическую производительность; решает проблему с USB-C;
• Surface TCON device -Human Interface Devices (For LTE Advanced) (160.146.3.0) решает проблемы с обновлением экрана;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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