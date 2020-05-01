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Surface Duo получил январское обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:10
  • Просмотров: 150

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2020.1211.85 (разблокированное устройство)

• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android - декабрь 2020 г. и январь 2021 г.;
• Улучшает стабильность пользовательского интерфейса Surface Duo;
• Добавляет возможность добавления абонента в конференц-вызовы при определенных условиях;
• Улучшает качество звука при использовании режима динамика;
• Улучшает стабильность сенсорного управления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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