Surface Duo получил январское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:10
- Просмотров: 150
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2020.1211.85 (разблокированное устройство)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android - декабрь 2020 г. и январь 2021 г.;
• Улучшает стабильность пользовательского интерфейса Surface Duo;
• Добавляет возможность добавления абонента в конференц-вызовы при определенных условиях;
• Улучшает качество звука при использовании режима динамика;
• Улучшает стабильность сенсорного управления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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