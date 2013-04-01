Surface Duo может выйти на других рынках в феврале
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:09
- Просмотров: 189
Ожидается, что Surface Duo будет выпущен в Канаде, Франции, Германии и Великобритании в начале 2021 года, согласно заявлению Microsoft в декабре. Согласно новому отчету Android Community, поставки устройства с двумя экранами на этих дополнительных рынках могут начаться в феврале, при этом компания, как сообщается, предложит бизнес-бандл Surface Duo.
Ресурс MSPoweruser заметил сообщение на Reddit, в котором также было показано, что устройство с двумя экранами появилось на веб-сайте французского ритейлера Darty. Хотя на момент написания этой новости информация была удалена, снимок экрана показывает, что модель с 256 ГБ памяти может поставляться с 8 ГБ ОЗУ в Европе по сравнению с 6 ГБ для модели в США.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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