Surface Laptop 3 получил обновления
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:47
- Просмотров: 163
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3.
Surface Laptop 3
• Intel® iCLS Client - Software components (1.61.251.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel® Management Engine Interface -System devices (2031.15.0.1743) имеет обновления безопасности и улучшает стабильности системы;
• (Intel® Management Engine Extension) - no Device Manager notes (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices (3.31.139.0) улучшает стабильность системы и устраняет системную bugcheck;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и устраняет системную bugcheck;
• Surface ME – Firmware (13.0.1594.2) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (9.101.140.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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