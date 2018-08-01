Surface Book 3 получил обновления
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:35
- Просмотров: 35
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics – Display adapters (27.20.100.8681) улучшает производительность, стабильность и безопасность системной графики;
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension (27.20.100.8681) улучшает интеграцию между системными службами и стабильность;
• NVIDIA GeForce GTX - Display adapters (27.21.14.5257) улучшает производительность, стабильность и безопасность системной графики;
• Surface UEFI – Firmware (9.102.140.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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