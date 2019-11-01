Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:47
- Просмотров: 146
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD.
Surface Laptop 3 c процессором AMD
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12063.1003) улучшает производительность, стабильность и безопасность системной графики;
• Surface TCON device -Human Interface Devices (4.27.139.0) устраняет системную bugcheck при выходе из спящего режима;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и решает проблему с отчетами телеметрии;
• Surface System Aggregator – Firmware (16.407.139.0) улучшает стабильность системы и отчеты системной телеметрии;
• Surface UEFI – Firmware (1.2746.140.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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