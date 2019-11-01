Surface Laptop Go получил обновления
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:06
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go.
Surface Laptop Go
• Realtek Hardware Support Application - Software devices (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.8) улучшает интеграцию между системными службами и стабильность;
• Realtek High Definition Audio(SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9014.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;
• Surface Battery – Batteries (2.56.139.0) решает проблему, из-за которой иконка батареи недоступна на панели задач;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и решает проблему с отчетами телеметрии;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.0.1.1) улучшает стабильность Wi-Fi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.00.3.1) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface UEFI – Firmware (8.15.140.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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