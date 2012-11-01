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Surface Duo стал доступен в Канаде, Германии, Франции и Великобритании

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:16
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Surface Duo в Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

Если вы живете в Канаде, то Surface Duo стоит от 1869.99 канадских долларов за версию со 128 ГБ памяти, а за версию на 256 ГБ нужно будет заплатить 1999 долларов. Чтобы было интереснее, Microsoft предлагает бесплатно Surface Earbuds (стоимостью $259.99) при каждой покупке.

В Великобритании Surface Duo стоит от £1349 за модель на 128 ГБ, и вам нужно будет заплатить дополнительно £100 за модель на 256 ГБ. Если британский Microsoft Store не предлагает бесплатно Surface Earbuds при каждой покупке, то вы все равно можете сэкономить до £500 при обмене подходящих устройств.

Во Франции и Германии две модели Surface Duo стоят €1549 и €1649, и потребители на этих рынках также могут сэкономить до €500, обменяв соответствующие устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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