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Surface Pro 7 получил обновления

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:01
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7.

Surface Pro 7

• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics – Display adapters (27.20.100.8681) улучшает производительность, стабильность и безопасность системной графики;
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension (27.20.100.8681) улучшает интеграцию между системными службами и стабильность;
• Surface Pen 0953 Firmware Update – Firmware (2.12.139.0) улучшает точность рукописного ввода и нажатия пера;
• Surface Pen 0953 Firmware Update Extension (2.9.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (9.102.140.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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