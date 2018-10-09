Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:11
- Просмотров: 103
Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.
Surface Studio 2
• Surface UEFI (532.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.5257) улучшает производительность, стабильность и безопасность системной графики;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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