Ари Партинен присоединился к команде Microsoft Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:07
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Surface Duo, возможно, получил шанс исправить один из самых больших недостатков. Хотя Surface Duo - невероятно инновационное устройство, его камеры - серьезный недостаток. Хорошей новостью является то, что это может измениться, поскольку Ари Партинен присоединился к команде Microsoft Surface в качестве директора по визуализации. Партинен имеет многолетний опыт работы с камерами для смартфонов, в первую очередь с линейкой Nokia Lumia и камерами Apple.
Партинен - уважаемое имя в отрасли, которое приносит многолетний опыт команде Microsoft Surface. В общей сложности он проработал в Nokia семь лет, последний из которых был руководителем отдела фотографии Lumia. Он также более шести лет работал старшим инженером-конструктором в Nokia.
После работы в Nokia Партинен перешел в Apple. Большую часть времени он работал в Apple в качестве старшего менеджера, занимаясь проверкой и тестированием камер. Он был в этой роли в течение трех лет, прежде чем перейти в AAC Technologies.
Партинен работал в AAC Technologies в течение последних двух лет, работая над качеством изображения и тестированием.
Раздел «О себе» в профиле Партинена в LinkedIn гласит:
Работа в области цифровой визуализации со страстью выводит цифровые технологии визуализации на новый уровень. Постоянно разрабатываются новые способы измерения, улучшения и повышения качества изображения.
Специальности: Я работал с мобильными изображениями, начиная с производства модулей камер и заканчивая окончательной настройкой и проверкой качества изображения, поэтому у меня очень хорошее общее представление о бизнесе мобильных изображений. Я также несколько лет работал коммерческим фотографом, так что высокое качество изображения мне знакомо.
Специальности: Я работал с мобильными изображениями, начиная с производства модулей камер и заканчивая окончательной настройкой и проверкой качества изображения, поэтому у меня очень хорошее общее представление о бизнесе мобильных изображений. Я также несколько лет работал коммерческим фотографом, так что высокое качество изображения мне знакомо.
Партинен объявил о своем переходе в Microsoft в Twitter и LinkedIn. В его сообщении в LinkedIn говорится:
Через новые двери
Сегодня, спустя два года, мой последний день в AAC Technologies. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников AAC за большой опыт, профессионализм, рост и дружбу, которые мы создали вместе. Грустно закрывая эту дверь, я очень взволнован тем, что находится за следующей. Для меня большая честь иметь возможность работать в области визуализации, о которой я так глубоко забочусь. Быть свидетелем этой технологической революции, разворачивающейся перед нами, и иметь честь играть свою роль в этом.
С радостью сообщаю, что присоединяюсь к команде Microsoft Surface в роли директора по визуализации. Даже в эти трудные времена с продолжающейся глобальной пандемией я не мог быть более взволнован будущим!
Сегодня, спустя два года, мой последний день в AAC Technologies. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников AAC за большой опыт, профессионализм, рост и дружбу, которые мы создали вместе. Грустно закрывая эту дверь, я очень взволнован тем, что находится за следующей. Для меня большая честь иметь возможность работать в области визуализации, о которой я так глубоко забочусь. Быть свидетелем этой технологической революции, разворачивающейся перед нами, и иметь честь играть свою роль в этом.
С радостью сообщаю, что присоединяюсь к команде Microsoft Surface в роли директора по визуализации. Даже в эти трудные времена с продолжающейся глобальной пандемией я не мог быть более взволнован будущим!
Когда вышел Surface Duo, он получил смешанные отзывы, многие из которых упоминали его камеру. Несмотря на камеру, у Surface Duo есть некоторые положительные стороны. Поддержка лучших перьев для Surface Duo, тонкий дизайн и растущая библиотека приложений, оптимизированных для Surface Duo, делают его уникальным для мобильных устройств.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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