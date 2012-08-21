Ари Партинен присоединился к команде Microsoft Surface

Работа в области цифровой визуализации со страстью выводит цифровые технологии визуализации на новый уровень. Постоянно разрабатываются новые способы измерения, улучшения и повышения качества изображения.



Специальности: Я работал с мобильными изображениями, начиная с производства модулей камер и заканчивая окончательной настройкой и проверкой качества изображения, поэтому у меня очень хорошее общее представление о бизнесе мобильных изображений. Я также несколько лет работал коммерческим фотографом, так что высокое качество изображения мне знакомо.

Через новые двери



Сегодня, спустя два года, мой последний день в AAC Technologies. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников AAC за большой опыт, профессионализм, рост и дружбу, которые мы создали вместе. Грустно закрывая эту дверь, я очень взволнован тем, что находится за следующей. Для меня большая честь иметь возможность работать в области визуализации, о которой я так глубоко забочусь. Быть свидетелем этой технологической революции, разворачивающейся перед нами, и иметь честь играть свою роль в этом.



С радостью сообщаю, что присоединяюсь к команде Microsoft Surface в роли директора по визуализации. Даже в эти трудные времена с продолжающейся глобальной пандемией я не мог быть более взволнован будущим!