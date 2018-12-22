Доклад: Microsoft планирует анонсировать веб-камеру этой весной
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:33
- Просмотров: 46
Уже давно сообщается, что Microsoft проведёт новое мероприятие Surface этой весной, как это обычно бывает в это время года, и одним из самых больших анонсов является Surface Laptop 4. Новый отчет Брэда Сэмса предполагает, что на мероприятии также могут быть представлены некоторые периферийные устройства, в частности, новая веб-камера.
В отчете не содержится тонны подробностей о веб-камере, но она, очевидно, будет поддерживать HDR и включать физическую защиту конфиденциальности для тех, кто беспокоится о шпионаже. Однако это может не сильно отличаться от разрешения существующих моделей, так как она не будет поддерживает видео 4K.
Microsoft не совсем новичок в создании веб-камер, поскольку ее семейство LifeCam получило несколько выпусков с 2006 по 2011 год. Две самые последние модели - LifeCam Studio и LifeCam HD-3000 по-прежнему можно купить прямо у Microsoft, но с 2011 года не было совершенно новой камеры.
По словам Сэмса, веб-камеры Microsoft планируются как минимум с 2019 года, но сейчас, вероятно, лучшее время для их выпуска. Другие компании, такие как Razer, также воспользовались возможностью выпустить веб-камеры, чтобы удовлетворить растущее число людей, работающих на дому. Поскольку Microsoft уделяет большое внимание удаленному сотрудничеству с такими инструментами, как Teams, веб-камера кажется идеальным вариантом для стратегии компании.
Помимо Surface Laptop 4 и веб-камеры, Сэмс говорит, что ожидает увидеть другие периферийные устройства, в том числе аксессуары для звука и какой-то донгл.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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