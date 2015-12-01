Microsoft признает случайные проблемы с черными экранами на некоторых устройствах Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 90
Если вы сталкивались со случайными черными экранами на Surface Book 3, то вы не одиноки. Как сообщает Windows Central, многие клиенты жаловались на форумах Microsoft на то, что их экраны ненадолго отключаются, и теперь компания признала эту проблему.
Многие люди в ответах описывали наличие подобных проблем, и неясно, является ли виновником аппаратное или программное обеспечение. Во всяком случае, представитель Microsoft заявил в заявлении, распространенном Windows Central, что компания ведет исследование.
Мы знаем, что некоторые клиенты испытали кратковременное затемнение экрана на Surface Book 3 и внимательно следят за ситуацией. Клиенты, пострадавшие от этого, должны обратиться в службу поддержки Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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