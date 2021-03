Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 7+.• Intel(R) HD Graphics 620 – Display adapter, Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 640– Display adapter (27.20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;• Intel(R) ICLS Client – Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (27.20.100.9030) улучшает стабильность графики и системы; решает системную bugcheck;• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Extn (27.20.100.9030) улучшает интеграцию между системными службами;• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED - System devices (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;• Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio - Sound, video, and game controllers (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;• Intel® Smart Sound Technology for USB Audio - Sound, video, and game controllers (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;• Intel(R) Precise Touch Device - Human Interface Devices (3.0.100.241) улучшает сенсорную реакцию устройства;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.20.1.1) улучшает стабильность Bluetooth;• Surface Integration - System devices (30.39.139) улучшает интеграцию между системой и рукописным вводом пера;• Surface ME – Firmware (15.0.1447.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface System Aggregator – Firmware (10.101.139) улучшает производительность батареи, стабильность системы и отчетность по телеметрии системы;• Surface UEFI – Firmware (12.41.141) улучшает стабильность системы и идентификацию системного USB-порта;Узнать другие подробности можно здесь