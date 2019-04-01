Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 7+
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:17
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 7+.
Surface Pro (5-го поколения)
• Intel(R) HD Graphics 620 – Display adapter, Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 640– Display adapter (27.20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;
• Intel(R) ICLS Client – Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Pro 7+
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (27.20.100.9030) улучшает стабильность графики и системы; решает системную bugcheck;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Extn (27.20.100.9030) улучшает интеграцию между системными службами;
• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;
• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED - System devices (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;
• Intel® Smart Sound Technology for Bluetooth® Audio - Sound, video, and game controllers (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;
• Intel® Smart Sound Technology for USB Audio - Sound, video, and game controllers (10.29.0.4842) улучшает производительность звука устройства;
• Intel(R) Precise Touch Device - Human Interface Devices (3.0.100.241) улучшает сенсорную реакцию устройства;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.20.1.1) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface Integration - System devices (30.39.139) улучшает интеграцию между системой и рукописным вводом пера;
• Surface ME – Firmware (15.0.1447.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.101.139) улучшает производительность батареи, стабильность системы и отчетность по телеметрии системы;
• Surface UEFI – Firmware (12.41.141) улучшает стабильность системы и идентификацию системного USB-порта;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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