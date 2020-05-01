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Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:53
  • Просмотров: 123

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2.

Surface Book 2

• Intel(R) UHD Graphics 620 (15") – Display adapters (20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;
• Intel(R) HD Graphics 620 (13") – Display adapters (27.20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;
• Surface ACPI Notify Driver – System devices (8.99.139.0) улучшает опыт обновления графического драйвера;
• Intel(R) ICLS Client – Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.105.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (390.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
mspoweruser.com
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