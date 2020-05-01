Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:53
- Просмотров: 123
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2.
Surface Book 2
• Intel(R) UHD Graphics 620 (15") – Display adapters (20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;
• Intel(R) HD Graphics 620 (13") – Display adapters (27.20.100.8682) улучшает стабильность графики и системы;
• Surface ACPI Notify Driver – System devices (8.99.139.0) улучшает опыт обновления графического драйвера;
• Intel(R) ICLS Client – Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.105.139.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (390.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Pro (5-го поколения)
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+2Новостей: 13155
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10055