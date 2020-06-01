Microsoft выпустила обновления для Surface Studia 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:26
- Просмотров: 121
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.
Surface Studio 2
• Intel(R) ICLS Client - Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME - Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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