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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 6

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:32
  • Просмотров: 112

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 6.

Surface Pro 6

• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (27.20.100.8681) улучшает стабильность графики и системы;
• Intel® Display Graphics Adapter Driver Extension (27.20.100.8681) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client – Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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