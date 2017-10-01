Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:40
- Просмотров: 96
Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7.
Surface Pro 7
• Surface Camera Rear - System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera Rear Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Camera Front - System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera Front Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Camera IR -System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera IR Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) Control Logic – System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) Imaging Signal Processor -System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.20.0.6) улучшает стабильность Wi-Fi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.20.1.1) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface Trusted Platform Module 2.0 - Security devices (7.2.2.0) улучшает безопасность и стабильность системы;
• Surface System Aggregator – Firmware (14.312.139.0) улучшает производительность батареи, стабильность системы и отчеты системной телеметрии;
• Surface UEFI – Firmware (9.104.140.0) улучшает стабильность системы и идентификацию системного USB-порта;
• Surface Integration - System devices (21.31.139.0) улучшает интеграцию между системой и рукописным вводом пера;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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