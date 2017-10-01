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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 13:45
  • Просмотров: 137

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.

Surface Book 3

• Surface Camera Rear - System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera Rear Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Camera Front - System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera Front Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Camera IR -System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Surface Camera IR Extension (42.18362.3.3541) улучшает интеграцию между системными службами;
• Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) Control Logic – System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) Imaging Signal Processor -System devices (42.18362.3.3541) улучшает опыт камеры и энергопотребление во время использования;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.20.0.6) улучшает стабильность Wi-Fi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.20.1.1) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface Trusted Platform Module 2.0 - Security devices (7.2.2.0) улучшает безопасность и стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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