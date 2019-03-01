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Surface Laptop 4 расширяет линейку ПК с Secured-core

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:41
  • Просмотров: 116

С Surface Laptop 4 Microsoft расширила число сертифицированных конфигураций, которые могут претендовать на размещение своей платформы Secured-core.

Все шире признается, что, несмотря на устаревший промышленный дизайн, Surface Laptop 4 представляет собой наиболее совершенный компьютерный опыт, который компания предложила на сегодняшний день. Помимо улучшений графического процессора и батареи, Microsoft также доработала платформу безопасности Surface Laptop 4 для поддержки процессоров AMD Ryzen.

В основе Surface Laptop 4 лежит использованиеTrusted Platform Module 2.0 (TPM) и мобильных процессоров AMD Ryzen™с System Guard для безопасной загрузки и минимизации воздействия уязвимостей микропрограмм путем изолирования микропрограмм для защиты критически важных подсистем и конфиденциальных данных. Kernel Direct Memory Access Protection предварительно включена на этих устройствах, помогая гарантировать, что система защищена от злонамеренных и непреднамеренных атак Direct Memory Access (DMA) для всех устройств с поддержкой DMA, таких как устройства PCI, предотвращая весь класс DMA-атак drive-by, таких как Thunderspy.

TPM 2.0 служит аппаратным корнем доверия для Surface Laptop 4. Благодаря аппаратной защите чувствительных активов, таких как ключи BitLocker, и измерениям безопасности состояния системы, TPM 2.0 помогает подготовить Surface Laptop 4 к безопасности Zero Trust.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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