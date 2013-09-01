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Microsoft Classroom Pen 2 будет доступна для образовательных учреждений с 27 апреля

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:19
  • Просмотров: 88

Microsoft выпустит Classroom Pen 2 для образовательных учреждений на следующей неделе, 27 апреля. Новая ручка была анонсирована еще в январе вместе с новыми ПК с Windows 10 для рынка образования, и при цене $19.99 за ручку это будет только половина стоимости оригинальной Classroom Pen.

Microsoft Classroom Pen 2 будет предлагать те же функции, что и её предшественница, включая сменный наконечник пера, хотя она будет иметь улучшенный дизайн и более длинный корпус. Microsoft заявляет, что новая ручка оптимизирована для устройств Surface Go и Surface Pro, а также поставляется с зажимом, чтобы её можно было легко прикрепить к крышкам Surface Type.



Образовательные учреждения смогут приобретать Microsoft Classroom Pen 2 у различных реселлеров Surface Education, начиная со следующей недели. Новая ручка будет предлагаться в упаковках по 20 штук за $399.80, включая батарейки и сменные наконечники для пера.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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