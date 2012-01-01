Microsoft выпустит приложение для своих новых аксессуаров
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:36
- Просмотров: 122
Ранее в этом месяце Microsoft анонсировала Surface Laptop 4, а также множество своих новых аксессуаров, включая Surface Headphones 2+, Modern USB Headset, Modern Wireless Headset, Modern USB-C Speaker и Modern Webcam. Большинство из них сертифицированы для Teams и имеют кнопку Teams, поскольку Microsoft разработала эти современные продукты с учетом текущей ситуации в мире.
В новом отчете говорится, что компания также может работать над запуском нового приложения, предназначенного для настройки и управления этими новыми аксессуарами. Ниже представлены утёкшие скриншоты предстоящего приложения.
Предполагается, что новое приложение будет работать с:
• Modern USB Headset;
• Modern USB-C Speaker;
• Modern Wireless Headset;
• Modern Webcam;
• USB Link;
Microsoft is working on a new application for the upcoming Microsoft Modern Accessories https://t.co/W57XdgESSa pic.twitter.com/gAdJjRSp38— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) April 27, 2021
В отчете говорится, что Microsoft тестирует приложение и его функции внутри компании, и по завершении оно будет доступно для загрузки через Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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