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Microsoft выпустит приложение для своих новых аксессуаров

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:36
  • Просмотров: 122

Ранее в этом месяце Microsoft анонсировала Surface Laptop 4, а также множество своих новых аксессуаров, включая Surface Headphones 2+, Modern USB Headset, Modern Wireless Headset, Modern USB-C Speaker и Modern Webcam. Большинство из них сертифицированы для Teams и имеют кнопку Teams, поскольку Microsoft разработала эти современные продукты с учетом текущей ситуации в мире.

В новом отчете говорится, что компания также может работать над запуском нового приложения, предназначенного для настройки и управления этими новыми аксессуарами. Ниже представлены утёкшие скриншоты предстоящего приложения.





Предполагается, что новое приложение будет работать с:

• Modern USB Headset;
• Modern USB-C Speaker;
• Modern Wireless Headset;
• Modern Webcam;
• USB Link;



В отчете говорится, что Microsoft тестирует приложение и его функции внутри компании, и по завершении оно будет доступно для загрузки через Microsoft Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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