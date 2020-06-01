Microsoft выпускает обновления для множества устройств Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:18
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Microsoft выпустила множество обновлений для нескольких устройств Surface, включая Surface Pro 4, Surface Studio, Surfacе Laptop 1, 2 и 4.
Surface Pro 4
• Surface UEFI – Firmware (109.3681.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Laptop
• Surface UEFI – Firmware (138.3681.768.0) улучшает стабильность устройства;
Surface Laptop 2
• Surface UEFI – Firmware (138.3681.768.0) улучшает стабильность устройства;
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Surface UEFI – Firmware (10.5.141.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface System Aggregator – Firmware (4.36.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface SMF - 15 Inch (61.0.1.26) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface SMF - 13 Inch (61.0.1.26) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.30.0.11) исправляет критические уязвимости безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.30.0.4) исправляет критические уязвимости безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (27.20.100.9268) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Extn (27.20.100.9268) улучшает взаимодействие графики для подключенных периферийных устройств;
Surface Studio
• Surface UEFI - Firmware (119.3681.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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