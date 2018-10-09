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Microsoft выпустила майские обновления для Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:13
  • Просмотров: 94

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.

Surface Studio 2

• Surface UEFI – Firmware (532.3681.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.6205) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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