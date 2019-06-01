Surface Duo теперь может отображать элементы управления Xbox на втором экране
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:30
- Просмотров: 87
Surface Duo становится очень долгожданным улучшением для геймеров Xbox Game Pass. С сегодняшнего дня вы сможете играть в игры с поддержкой сенсорного управления на Surface Duo, отображая видеопоток на верхнем экране и элементы управления на нижнем экране.
Объявление было сделано Пэносом Панаем, и есть изображение, показывающее, как это выглядит. Форм-фактор делает его чем-то напоминающим Nintendo DS или, точнее, GameBoy Advance SP, с дизайном раскладушки и элементами управления в нижней части.
В настоящее время 66 игр перечислены на веб-сайте Xbox Game Pass как поддерживающие сенсорное управление, и возможность отделить их от игрового видео является значительным улучшением, поскольку вам не нужно держать пальцы на пути к действию. Конечно, вы всегда можете использовать контроллер Bluetooth, но тогда вам придется носить его с собой в дополнение к телефону, что не всегда удобно.
Это потенциальное преимущество Surface Duo перед телефонами со складными дисплеями, такими как Huawei Mate X2. Даже с большим дисплеем элементы управления для игр будут находиться поверх игры во время игры, если для этого не будет выполнена специальная оптимизация. Конечно, это все еще может произойти, но Surface Duo - единственный телефон, который может сделать это прямо сейчас.
Учитывая, что прошло уже больше месяца с момента последнего обновления Surface Duo, вполне вероятно, что эта новая функция появится вместе с ежемесячными исправлениями безопасности и другими улучшениями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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