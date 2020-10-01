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Surface Duo получил майское обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:32
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2021.419.70 (Северная Америка) и 2021.419.72 (Европа)

• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – май 2020 г.;
• Улучшает стабильность устройства и стабильность пользовательского интерфейса;
• Улучшает сценарий, когда один экран становится черным при использовании Surface Duo в режиме книги;
• Исправляет сценарий, когда в режиме книги появлялось сообщение «Двойное касание для переключения экранов»;
• Исправляет сценарий при использовании TalkBack с трехкнопочной навигацией, когда список недавних приложений отображался на левом экране при вызове с правого экрана;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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