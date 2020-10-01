Surface Duo получил майское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 20:32
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Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2021.419.70 (Северная Америка) и 2021.419.72 (Европа)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – май 2020 г.;
• Улучшает стабильность устройства и стабильность пользовательского интерфейса;
• Улучшает сценарий, когда один экран становится черным при использовании Surface Duo в режиме книги;
• Исправляет сценарий, когда в режиме книги появлялось сообщение «Двойное касание для переключения экранов»;
• Исправляет сценарий при использовании TalkBack с трехкнопочной навигацией, когда список недавних приложений отображался на левом экране при вызове с правого экрана;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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