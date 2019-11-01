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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X с процессорами SQ1 и SQ2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:48
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X с процессорами SQ1 и SQ2.

Surface Pro X с процессором SQ1

• Surface System Aggregator – Firmware (1.207.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1540.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность соединения:
• Surface UEFI – Firmware (3.570.140.0) исправляет проблему с подключением внешнего дисплея, улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface Dock 2 Firmware Update Driver Extension (6.1.137.0) включает обновления Surface Dock 2;
• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant - System devices (2.16.139.0) улучшает подключение внешнего монитора при выходе из спящего режима;
• Snapdragon TM X24 LTE Modem - Network adapters (1.0.1500.0) исправляет проблему с обновлением, при которой устройство не могло получать SMS-сообщения;
• Surface Radio Monitor - System devices (3.50.139.0) устраняет сообщения об ошибках диспетчера устройств;
• Surface Pen BLE LC Adaptation Driver - Human Interface Devices (1.0.1500.0) объединяет поддержку устройств Surface Pro X SQ1 и SQ2;

Surface Pro X с процессором SQ2

• Surface System Aggregator – Firmware (1.207.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters1.0.1540.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность соединения:
• Surface UEFI – Firmware (7.570.140.0) исправляет проблему с подключением внешнего дисплея, улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface Dock 2 Firmware Update Driver Extension (6.1.137.0) включает обновления Surface Dock 2;
• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant - System devices (2.16.139.0) улучшает подключение внешнего монитора при выходе из спящего режима;
• Surface Radio Monitor - System devices (3.50.139.0) устраняет сообщения об ошибках диспетчера устройств;
• Surface Pro X Peripheral Image Loader Device - System devices (1.0.1220.0) объединяет поддержку устройств Surface Pro X SQ1 и SQ2;

Узнать другие подробности можно [url=https://www.onmsft.com/news/new-firmware-updates-are-available-for-surface-pro-x-with-sq1-and-sq2-processorsздесь[/url].
Илья Источник:
onmsft.com
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