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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X с процессорами SQ1 и SQ2.• Surface System Aggregator – Firmware (1.207.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1540.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность соединения:• Surface UEFI – Firmware (3.570.140.0) исправляет проблему с подключением внешнего дисплея, улучшает стабильность и надежность устройства;• Surface Dock 2 Firmware Update Driver Extension (6.1.137.0) включает обновления Surface Dock 2;• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant - System devices (2.16.139.0) улучшает подключение внешнего монитора при выходе из спящего режима;• Snapdragon TM X24 LTE Modem - Network adapters (1.0.1500.0) исправляет проблему с обновлением, при которой устройство не могло получать SMS-сообщения;• Surface Radio Monitor - System devices (3.50.139.0) устраняет сообщения об ошибках диспетчера устройств;• Surface Pen BLE LC Adaptation Driver - Human Interface Devices (1.0.1500.0) объединяет поддержку устройств Surface Pro X SQ1 и SQ2;• Surface System Aggregator – Firmware (1.207.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters1.0.1540.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность соединения:• Surface UEFI – Firmware (7.570.140.0) исправляет проблему с подключением внешнего дисплея, улучшает стабильность и надежность устройства;• Surface Dock 2 Firmware Update Driver Extension (6.1.137.0) включает обновления Surface Dock 2;• Qualcomm(R) USBC UCSI Participant - System devices (2.16.139.0) улучшает подключение внешнего монитора при выходе из спящего режима;• Surface Radio Monitor - System devices (3.50.139.0) устраняет сообщения об ошибках диспетчера устройств;• Surface Pro X Peripheral Image Loader Device - System devices (1.0.1220.0) объединяет поддержку устройств Surface Pro X SQ1 и SQ2;Узнать другие подробности можно [url=https://www.onmsft.com/news/new-firmware-updates-are-available-for-surface-pro-x-with-sq1-and-sq2-processors[/url].