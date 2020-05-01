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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7 и Surface Pro 7+

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:11
  • Просмотров: 109

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7 и Surface Pro 7+.

Surface Pro 7

• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.40.0.7) улучшает надежность соединения WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth - Bluetooth (22.40.0.2) улучшает надежность подключения BT;
• Surface Touch Pen Processor (3.329.137.0) улучшена стабильность работы пера и сенсорного управления;
• Surface UEFI - Firmware (9.107.140.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (13.0.1763.5) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;

Surface Pro 7+

• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.40.0.7) улучшает надежность соединения WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.40.0.2) улучшает надежность подключения BT;
• Surface UEFI – Firmware (12.101.141.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (15.0.1680.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2108.100.0.1053) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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