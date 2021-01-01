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Surface Duo получил июньское обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:39
  • Просмотров: 71
Surface Duo получил июньское обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2021.525.62 (Северная Америка) и 2021.525.64 (Европа)

• Обновление безопасности Android – июнь 2021 года;
• Улучшена стабильность устройства и пользовательского интерфейса

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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