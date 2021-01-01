Surface Duo получил июньское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:39
- Просмотров: 71
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2021.525.62 (Северная Америка) и 2021.525.64 (Европа)
• Обновление безопасности Android – июнь 2021 года;
• Улучшена стабильность устройства и пользовательского интерфейса
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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