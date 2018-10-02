Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 21:10
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.
Surface Studio 2
• Surface UEFI – Firmware (532.3732.768.0) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.86.3877) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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