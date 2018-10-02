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Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 21:10
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.

Surface Studio 2

• Surface UEFI – Firmware (532.3732.768.0) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.86.3877) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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