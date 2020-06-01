Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:27
- Просмотров: 136
Компания Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book.
Surface Pro 4
• Surface UEFI – Firmware (109.3748.768.0) исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Surface ME – Firmware (11.8.86.3877) исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2102.100.0.1044) исправляет критическую уязвимость безопасности;
Surface Laptop 3
• Surface System Aggregator– Firmware (14.502.139.0) улучшает производительность системы;
• Surface Integration – System devices (6.119.139.0) улучшает производительность устройства;
• Surface Dock Firmware Update – Firmware (6.7.137.0) улучшает стабильность Surface Dock 2;
Surface Book
• Surface UEFI – Firmware (92.3748.768.0) исправляет критическую уязвимость безопасности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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