Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 80
Компания Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD.
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• Surface Keyboard – Firmware (14.204.139.0) улучшает телеметрию клавиатуры;
• Surface Serial Hub Driver – System devices (9.54.139.0) улучшает стабильность устройства за счет устранения bugcheck;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.119.139.0) улучшает производительность устройства;
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.7.137.0) улучшает стабильность и надежность устройства с помощью сценариев Surface Dock 2;
• Surface Integration – System devices (18.52.139.0) улучшает производительность устройства;
• Surface Touch Pen Processor – Human Interface Devices (3.208.137.0) улучшает стабильность пера и сенсорного управления;
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12067.1) устраняет уязвимость безопасности и улучшает стабильность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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