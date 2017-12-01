Бенчмарк Geekbench раскрывает характеристики Surface Duo 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:40
- Просмотров: 122
Ходят слухи, что Surface Duo 2 будет выпущен в октябре. Слухи о дате запуска в октябре подпитываются бенчмарком Geekbench. Но что еще более важно, Geekbench раскрывает некоторые ключевые компоненты оборудования грядущего смартфона Surface с двумя дисплеями.
Согласно данным Geekbench, Microsoft Surface Duo 2 будет работать на чипсете Snapdragon 888 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ, хотя это не означает, что Duo 2 не будет иметь вариант с большим количеством ОЗУ. Он также будет оснащен графическим процессором Adreno 660 для графической производительности. К сожалению, это все, что имеет Geekbench о характеристиках смартфона.
Если говорить о результатах тестирования, то Duo 2 довольно хорошо показал себя в Geekbench 5, получив за одноядерную производительность 1091 балл и за многоядерную производительность 3517 баллов. Surface Duo 2, представленный в Geekbench 5, работает под управлением Android 11, и, хотя это может разочаровать многих потенциальных покупателей, Microsoft будет выпускать обновление до Android 12, когда оно станет доступно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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