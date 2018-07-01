Бенчмарк Geekbench засветил Surface Go 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:38
- Просмотров: 57
Компания Microsoft, похоже, работает над новой версией Surface Go.
В бенчмарке Geekbench 4 устройство явно не называется Surface Go 3, но используется метка OEMXX, обычно используемая Microsoft для продуктов Surface.
Класс процессоров, кроме того, показывает, что Surface относится к доступной, а не флагманской разновидности.
Представляются интересными два типа процессоров - процессор Intel Pentium Gold 6500Y в паре с 4 ГБ ОЗУ и Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ ОЗУ.
Несмотря на ограниченные возможности, в одноядерном тестировании Intel Pentium Gold 6500Y на 62% превосходит Pentium Gold 4425Y из Surface Go 2, а в многоядерном тестировании этот показатель на 47% выше.
Для Intel Core i3-10100Y улучшения производительности менее значительны. В одноядерном тестировании новое устройство работает всего на 4% быстрее, а в многоядерном тестировании - всего на 11% быстрее.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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