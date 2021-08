Бенчмарк Geekbench засветил Surface Go 3

Компания Microsoft, похоже, работает над новой версией Surface Go.В бенчмарке Geekbench 4 устройство явно не называется Surface Go 3, но используется метка OEMXX, обычно используемая Microsoft для продуктов Surface.Класс процессоров, кроме того, показывает, что Surface относится к доступной, а не флагманской разновидности.Представляются интересными два типа процессоров - процессор Intel Pentium Gold 6500Y в паре с 4 ГБ ОЗУ и Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ ОЗУ.Несмотря на ограниченные возможности, в одноядерном тестировании Intel Pentium Gold 6500Y на 62% превосходит Pentium Gold 4425Y из Surface Go 2, а в многоядерном тестировании этот показатель на 47% выше.Для Intel Core i3-10100Y улучшения производительности менее значительны. В одноядерном тестировании новое устройство работает всего на 4% быстрее, а в многоядерном тестировании - всего на 11% быстрее.Узнать другие подробности можно здесь

