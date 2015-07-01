Microsoft проведёт мероприятие Surface 22 сентября
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:17
- Просмотров: 96
Компания Microsoft проведёт мероприятие Surface 22 сентября. Вчера софтверный гигант сообщил, что Windows 11 будет доступна на новых и существующих устройствах с 5 октября, и это событие должно стать хорошей возможностью для компании представить новые устройства Surface, работающие на Windows 11.
You’re invited.— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021
Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb
На тизерном изображении для мероприятия используется планшет Surface со знакомой подставкой и съемной клавиатурой, но 22 сентября мы можем увидеть не только Surface Pro 8.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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