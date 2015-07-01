Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft проведёт мероприятие Surface 22 сентября

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:17
  • Просмотров: 96

Компания Microsoft проведёт мероприятие Surface 22 сентября. Вчера софтверный гигант сообщил, что Windows 11 будет доступна на новых и существующих устройствах с 5 октября, и это событие должно стать хорошей возможностью для компании представить новые устройства Surface, работающие на Windows 11.



На тизерном изображении для мероприятия используется планшет Surface со знакомой подставкой и съемной клавиатурой, но 22 сентября мы можем увидеть не только Surface Pro 8.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft проведёт мероприятие Surface 2 октября

Microsoft проведёт мероприятие Surface 2 октября

Слухи: Microsoft проведёт мероприятие по представлению своих новых устройств 19 октября

Слухи: Microsoft проведёт мероприятие по представлению своих новых устройств 19 октября

Слух: Microsoft проведёт мероприятие 24 сентября в честь выпуска нескольких новых смартфонов на Windows 10 Mobile

Слух: Microsoft проведёт мероприятие 24 сентября в честь выпуска нескольких новых смартфонов на Windows 10 Mobile

Microsoft проведёт мероприятие 4 сентября для представления новых устройств на Windows 10

Microsoft проведёт мероприятие 4 сентября для представления новых устройств на Windows 10

Презентация Surface нового поколения состоится 23 сентября

Презентация Surface нового поколения состоится 23 сентября




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex Rambler
+7  
Новостей: 13640
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078