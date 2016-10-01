Windows 10 Team 2020 Update 1 выпущено для всех Surface Hub
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 12:54
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Microsoft рада сообщить, что Windows 10 Team 2020 Update 1, основанное на Windows 10 версии 20H2, теперь доступно как для Surface Hub первого поколения (модели 55” и 84”), так и для Surface Hub 2S (50” и 85”). Концентраторы, подключенные к Центру обновления Windows, получат обновление автоматически, что обычно происходит во время ночных циклов обслуживания.
Это обновление предоставляет основные функции, запрошенные клиентами, и предлагает новые возможности, которые помогут клиентам кастомизировать, управлять и совместно работать на устройствах Surface Hub первого поколения и Surface Hub 2S.
Особенности
Новый Microsoft Edge
Это обновление заменяет браузер по умолчанию на Surface Hub на новый Microsoft Edge. Благодаря этому клиенты Surface Hub получают тот же опыт просмотра веб-страниц мирового класса, который Edge предоставляет на ПК с Windows 10.
Улучшения пользовательского интерфейса: постоянное фоновое изображение
Фоновое изображение экрана приветствия также будет функционировать как фоновое изображение домашнего экрана, чтобы сохранить согласованный внешний вид до тех пор, пока приложение не будет вызвано.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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