Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:45
- Просмотров: 86
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel.
Surface Laptop 3 с процессором Intel
• Surface ME – Firmware (13.0.1763.6) исправляет проблему с зависанием и выключением системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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