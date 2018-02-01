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Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:45
  • Просмотров: 86

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel.

Surface Laptop 3 с процессором Intel

• Surface ME – Firmware (13.0.1763.6) исправляет проблему с зависанием и выключением системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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