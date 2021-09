Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2 и Surface Book 3.• Surface UEFI – Firmware (1.0.1.6);• Surface ME – Firmware (11.8.86.3877):• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2102.100.0.1044);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1);• Surface UEFI – Firmware (10.105.140.0);• Surface ME – Firmware (13.0.1763.6);• Surface SMF- Firmware (39.0.1.5);• Surface Integration Service Device – System devices (6.135.139.0);• Surface SMF Core Driver - System devices (3.140.139.0);Узнать другие подробности можно здесь