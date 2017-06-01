Microsoft предлагает коммерческим клиентам больше запчастей для ремонта устройств Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 14:05
- Просмотров: 184
Еще в феврале Microsoft объявила, что предлагает коммерческим клиентам запасные части, чтобы они могли ремонтировать, обслуживать и обновлять свои устройства Surface. В то время единственным предлагаемым компонентом был Microsoft Surface Removal SSD (rSSD) для Surface Pro 7+. Сегодня Microsoft значительно расширила свое первоначальное предложение, включив в него больше компонентов, охватывающих более широкий спектр устройств. Последний список коммерческих запасных частей можно увидеть ниже:
Идея программы состоит в том, чтобы позволить организациям нанимать ИТ-специалистов для ремонта и обслуживания устройств Surface на месте с помощью запасных частей. Это улучшит возможность вторичной переработки и сократит отходы. Это также продлит срок службы и качество устройства Surface, поскольку организации могут просто приобрести запасной модуль, чтобы заменить свой проблемный модуль на месте, а не обращаться непосредственно в Microsoft. Коммерческие клиенты также будут иметь возможность «обновить» свое устройство новыми компонентами, где это применимо.
Тем не менее, Microsoft подчеркнула, что обслуживание устройств Surface должно выполняться квалифицированными ИТ-специалистами, которые используют рекомендации компании. Коммерческие клиенты могут приобрести вышеупомянутые компоненты у авторизованных реселлеров устройств Microsoft с 15 октября на всех рынках Surface. Однако важно отметить, что съемный SSD, анонсированный для Surface Pro 7+ еще в феврале, доступен только в США.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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