Surface Duo получил сентябрьское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:11
- Просмотров: 107
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2021.817.35 (Северная Америка) и 2021.817.37 (Европа)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – сентябрь 2021 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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