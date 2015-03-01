Стали известны полные характеристики Surface Go 3
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:52
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Тайский ритейлер опубликовал полные характеристики Surface Go 3.
В Таиланде планшет стоит от €380 (эквивалент), а версии с SSD на 128 ГБ стоят €520 и €575 соответственно.
Ожидается, что Surface Go 3 будет анонсирован в ходе мероприятия Surface 22 сентября
Узнать другие подробности можно Surface Go Surface Go 3.
Илья Источник:
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