Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Стали известны полные характеристики Surface Go 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:52
  • Просмотров: 0

Тайский ритейлер опубликовал полные характеристики Surface Go 3.







В Таиланде планшет стоит от €380 (эквивалент), а версии с SSD на 128 ГБ стоят €520 и €575 соответственно.



Ожидается, что Surface Go 3 будет анонсирован в ходе мероприятия Surface 22 сентября

Узнать другие подробности можно Surface Go Surface Go 3.
Илья Источник:
[url=https://mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Возможные характеристики планшета Surface Pro 4

Возможные характеристики планшета Surface Pro 4

Характеристики Surface Duo: 11-мегапиксельная камера, Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ

Характеристики Surface Duo: 11-мегапиксельная камера, Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ

Планшет Surface Pro 4 может быть анонсирован в середине мая

Планшет Surface Pro 4 может быть анонсирован в середине мая

Возможные характеристики Surface Pro 7 и Surface Laptop 3 утекли в сеть

Возможные характеристики Surface Pro 7 и Surface Laptop 3 утекли в сеть

Microsoft разрабатывает планшет Xbox Surface

Microsoft разрабатывает планшет Xbox Surface




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 1
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google Mail Ru Rambler
SanychAA
+3  
Новостей: 13695
+1  
Комментариев: 39455
+0  
Пользователей: 10079