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Surface Duo 2 прошёл сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:22
  • Просмотров: 152

Ожидается, что Microsoft анонсирует Surface Duo 2 на мероприятии Surface 22 сентября.

Однако сертификация FCC несколько испортила сюрприз, показав, что Surface Duo 2 — это значительно обновленное устройство, которое, наконец, соответствует стандартам других современных флагманов.

Данные FCC подтверждают, что телефон будет оснащен 5G, WI-FI 6, UWB, NFC и Wireless Power Transfer.



Ресурс Windows Central отмечает, что Wireless Power Transfer может быть не беспроводной зарядкой, а беспроводной зарядкой Surface Pen.

Ранее стало известно о том, что Surface Duo 2 должен получить Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ, GPU Adreno 660 и Android 11.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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