Surface Duo 2 прошёл сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:22
- Просмотров: 152
Ожидается, что Microsoft анонсирует Surface Duo 2 на мероприятии Surface 22 сентября.
Однако сертификация FCC несколько испортила сюрприз, показав, что Surface Duo 2 — это значительно обновленное устройство, которое, наконец, соответствует стандартам других современных флагманов.
Данные FCC подтверждают, что телефон будет оснащен 5G, WI-FI 6, UWB, NFC и Wireless Power Transfer.
Ресурс Windows Central отмечает, что Wireless Power Transfer может быть не беспроводной зарядкой, а беспроводной зарядкой Surface Pen.
Ранее стало известно о том, что Surface Duo 2 должен получить Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ, GPU Adreno 660 и Android 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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