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Microsoft анонсирует новое устройство Surface за более чем $3000

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:35
  • Просмотров: 153

Из утечек мы знаем, что Surface Go 3 и Surface Pro 8 будут анонсированы на мероприятии Surface 22 сентября.

По словам Роланда Квандта, Microsoft также анонсирует несколько устройств более высокого класса.



Помимо Surface Go 3 и Surface Pro 8 мы, конечно, также ожидаем анонса Surface Duo 2, но его стоимость вряд ли превысит $3000.

Вполне возможно, что Microsoft анонсирует Surface Book Studio.

Сообщается, что устройство с 14-дюймовым экраном будет оснащено более мощным процессором и видеокартой, улучшенным экраном, а также большим трекпадом и обновленным Surface Pen с улучшенной тактильной обратной связью.

По слухам, устройство будет выпущено этой осенью, а это значит, что оно, вероятно, также будет анонсировано на мероприятии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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Sheridan
Посетитель | Сегодня, 17:33
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Всегда интересовало, с какого потолка берутся такие цены, при сравнительно невысокой себестоимости устройств.
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