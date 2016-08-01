Microsoft анонсирует новое устройство Surface за более чем $3000
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:35
- Просмотров: 153
Из утечек мы знаем, что Surface Go 3 и Surface Pro 8 будут анонсированы на мероприятии Surface 22 сентября.
По словам Роланда Квандта, Microsoft также анонсирует несколько устройств более высокого класса.
At least 2 new Surface devices are incoming on top of the Surface Go3. One is in the usual "high price, but still somehow manageable" bracket, the other can be priced at 3000+ USD depending on spec.— Roland Quandt (@rquandt) September 20, 2021
Помимо Surface Go 3 и Surface Pro 8 мы, конечно, также ожидаем анонса Surface Duo 2, но его стоимость вряд ли превысит $3000.
Вполне возможно, что Microsoft анонсирует Surface Book Studio.
Сообщается, что устройство с 14-дюймовым экраном будет оснащено более мощным процессором и видеокартой, улучшенным экраном, а также большим трекпадом и обновленным Surface Pen с улучшенной тактильной обратной связью.
По слухам, устройство будет выпущено этой осенью, а это значит, что оно, вероятно, также будет анонсировано на мероприятии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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