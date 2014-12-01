Microsoft может выпустить Surface Pro X под управлением Windows 11
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:15
- Просмотров: 70
Подтверждено, что Microsoft проведет мероприятие Surface 22 сентября, и на нем мы можем увидеть несколько неожиданных анонсов. Одним из неожиданных анонсов может стать анонс нового Surface Pro X под управлением Windows 11.
Новый Surface Pro X под номером 2010 недавно был замечен на веб-сайте Energy Star, намекая на то, что анонс может быть неизбежен. На сайте сертификации есть некоторая информация об используемом процессоре и оперативной памяти. Согласно данным, новый Pro X будет иметь до 16 ГБ ОЗУ и будет основан на процессоре Snapdragon SQ 2. Для сравнения, прошлогодний Surface Pro X также основан на процессоре SQ2. К сожалению, на сайте сертификации ничего интересного, кроме ОЗУ и процессора, нет.
Несколько дней назад новое устройство Surface под номером 2010 прошло сертификацию FCC, но никто не знал, что это новый Surface Pro X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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