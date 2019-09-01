Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 7
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:30
- Просмотров: 66
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 7.
Surface Pro 7
• Surface ME – Firmware (13.0.1763.7) исправляет проблему с зависанием и выключением системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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