Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 7

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 19:30
  • Просмотров: 66

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 7.

Surface Pro 7

• Surface ME – Firmware (13.0.1763.7) исправляет проблему с зависанием и выключением системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel

Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 3 с процессором Intel

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book

Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book

Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2 и Surface Book 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2 и Surface Book 3

Mirosoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6

Mirosoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 13702
+2  
Комментариев: 39457
+0  
Пользователей: 10079