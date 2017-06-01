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Коммерческие клиенты смогут выбирать между Windows 10 и Windows 11 на новых устройствах Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:26
  • Просмотров: 136
Коммерческие клиенты смогут выбирать между Windows 10 и Windows 11 на новых устройствах Surface

Вчера Microsoft анонсировала серию новых устройств Surface, которые начнут поставляться с 5 октября. Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 и Surface Go 3 будут поставляться с Windows 11 (последний будет поставляться с Windows 11 Home in S Mode), но коммерческие пользователи смогут выбирать между Windows 11 Pro и Windows 10 Pro.

Компания объяснила свой выбор ОС для коммерческих клиентов на странице поддержки, которую вчера заметил Теро Алхонен, и все сводится к упрощению работы ИТ-администраторов.

[qupte]Возможность получения нужной им версии ОС непосредственно с Surface освобождает ИТ-администраторов и партнеров от необходимости компиляции пакетов драйверов и повторного создания образов устройств перед их распространением среди пользователей через Autopilot или присоединение к домену Azure Active Directory (AAD). Этот упрощенный ИТ-процесс включает доставку упакованных в термоусадочную пленку устройств, уже настроенных с помощью прошивки и драйверов, созданных и протестированных для выбранной вами ОС. Кроме того, клиенты смогут загружать файлы bare metal recovery (BMR) и .msi со [страницы Surface Recovery Image Download.[/quote]

Windows 11 будет официально выпущена 5 октября, и многие другие производители ПК, помимо Microsoft, также выпустят новые компьютеры под управлением Windows 11 из коробки. Тем не менее, можно с уверенностью ожидать, что в ближайшие месяцы многие организации примут выжидательный подход, и нет необходимости спешить с обновлением до Windows 11, поскольку Windows 10 будет поддерживаться до 2025 года.

Несмотря на то, что в Microsoft Store в США уже есть Surface Pro 8 for Business, Surface Go 3 for Business и Surface Laptop Studio for Business, коммерческие клиенты пока не могут покупать эти устройства онлайн. Все они также скоро будут доступны для покупки у авторизованных реселлеров Microsoft Surface, и вы можете узнать больше на этой странице.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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