Коммерческие клиенты смогут выбирать между Windows 10 и Windows 11 на новых устройствах Surface

Вчера Microsoft анонсировала серию новых устройств Surface, которые начнут поставляться с 5 октября. Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 и Surface Go 3 будут поставляться с Windows 11 (последний будет поставляться с Windows 11 Home in S Mode), но коммерческие пользователи смогут выбирать между Windows 11 Pro и Windows 10 Pro.Компания объяснила свой выбор ОС для коммерческих клиентов на странице поддержки , которую вчера заметил Теро Алхонен, и все сводится к упрощению работы ИТ-администраторов.[qupte]Возможность получения нужной им версии ОС непосредственно с Surface освобождает ИТ-администраторов и партнеров от необходимости компиляции пакетов драйверов и повторного создания образов устройств перед их распространением среди пользователей через Autopilot или присоединение к домену Azure Active Directory (AAD). Этот упрощенный ИТ-процесс включает доставку упакованных в термоусадочную пленку устройств, уже настроенных с помощью прошивки и драйверов, созданных и протестированных для выбранной вами ОС. Кроме того, клиенты смогут загружать файлы bare metal recovery (BMR) и .msi со [ страницы Surface Recovery Image Download .[/quote]Windows 11 будет официально выпущена 5 октября, и многие другие производители ПК, помимо Microsoft, также выпустят новые компьютеры под управлением Windows 11 из коробки. Тем не менее, можно с уверенностью ожидать, что в ближайшие месяцы многие организации примут выжидательный подход, и нет необходимости спешить с обновлением до Windows 11, поскольку Windows 10 будет поддерживаться до 2025 года.Несмотря на то, что в Microsoft Store в США уже есть Surface Pro 8 for Business, Surface Go 3 for Business и Surface Laptop Studio for Business, коммерческие клиенты пока не могут покупать эти устройства онлайн. Все они также скоро будут доступны для покупки у авторизованных реселлеров Microsoft Surface, и вы можете узнать больше на этой странице Узнать другие подробности можно здесь