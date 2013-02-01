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Microsoft выпускает эмулятор Surface Duo 2 для Android для разработчиков приложений

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:27
  • Просмотров: 160

Microsoft представила новый Surface Duo 2 на мероприятии Surface в середине этой недели, и теперь компания разрешает разработчикам оптимизировать приложения для устройства с двумя экранами. Вчера компания выпустила эмулятор Surface Duo 2, который доступен на всех платформах, включая Windows, macOS и Linux.

Этот эмулятор предназначен для разработчиков, чтобы помочь им создавать новые или обновлять существующие приложения, позволяя им имитировать работу Surface Duo 2 прямо на своих компьютерах. Однако любители Surface Duo также могут установить и поиграть с эмулятором, но для этого им потребуется знание Android Studio, Visual Studio и других программ.

Microsoft заявляет, что эмулятор Surface Duo работает под управлением Android 11, и он стимулирует «полный опыт работы с двумя экранами» для разработчиков приложений. Последнюю версию эмулятора Surface Duo для Android можно загрузить на этой странице поддержки.

• Моделирует шарнир с помощью трехмерного режима;
• Поддерживает API-интерфейсы Jetpack Window Manager для адаптивных макетов пользовательского интерфейса;
• При использовании на хост-устройстве с сенсорным экраном, таком как ПК Microsoft Surface, поддерживается мультитач и чувствительность пера;
• Работает с Android Studio, Visual Studio, VSCode и другими IDE, используемыми для разработки приложений Android;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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